FMX-Trailer für 2017 steht fest

2017 ist bereits in vollem Gange – Zeit, FMX-Pläne zu machen! "Elemental" ist der offizielle Trailer für die 2017-Ausgabe vom 2. bis zum 5. Mai. Hier der erste Teaser.

Wie in jedem Jahr wurde der FMX-Trailer 2017 mit dem Namen „Elemental“ von den Studenten des Animationsinstituts im dritten Studienjahr kreiert. Passend zum diesjährigen gewählten Thema „Beyond the Screen“ zeigt der Trailer vier expressive Tänzer, die sich in die Elemente Luft, Feuer, Erde und Wasser verwandeln.

Team & Technik

Director und kreativer Kopf hinter dem Trailer ist Adrian Meyer. Die zusätzlichen Print- und Online-Visuals werden von Concept-Artist Julie Böhm, Producer Lena-Carolin Lohfink und Technical Lead David Bellenbaum erstellt.

„Elemental“ kombiniert das traditionelle Medium Tanz mit der relativ jungen Kunstform Visual Effects. Das Team setzte das während dem Dreamspace-Projekt entwickelte Motion-Capture- und Kamera-Tracking-System zur Erfassung der Tänzer- und Kamera-Bewegungen ein. Das Hinzufügen von weiteren Animationen, Houdini-FX-Simulationen, High-Speed-Footage und CG-Renderings sorgte für den finalen Look.

Zwei weitere Teaser sowie natürlich der finale Trailer werden demnächst folgen.

Warum man zur FMX kommen sollte

Natürlich vor allem, weil man die DP-Redaktion dort treffen kann! 😉 Spaß beiseite: Es wird wir jedes Jahr wieder ein vollgepacktes Programm an Vorträgen, Workshop, Discussion Panels und Partys geben. Wer sich ein paar FMX-Eindrücke von 2016 verschaffen möchte – die gibt’s in diesen Video:

Alle weiteren Informationen zur FMX 2017 unter: www.fmx.de