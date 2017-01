Um die bordeigenen Lichter in Modo zu erweitern wurde das Studio Lighting & Illuminance Kit Slik entwickelt. Laden Sie hier den kostenlosen Workshop dazu herunter und bringen Sie so Licht ins Dunkle.

In dem Workshop „Das neue Slik 2 durchleuchtet“ aus der DP 06 : 16 erfahren Sie, wie es gelingt mit dem Slik-Kit mehr Licht in eine Modo-Szene zu bringen. Hier können Sie den Artikel in PDF-Form herunterladen.

Slik bestellen

Erhältlich ist Slik 1 und 2 – die Kits können über maconcept. bezogen werden.