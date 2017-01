Neues zum Angucken aus der Filmakademie: In dem entzückend verrückten Kurzfilm "Chocolate Darwin" zeigt das Studententeam, wie Gott Darwin erschuf, dieser wiederum die Dinosaurier und Affen, und er dann von der Erfindung der Schokolade verführt wurde.

Der Film gehörte zur Official Selection bei der Siggraph Asia, Anima Mundi und dem ITFS. Beim Next Frame Festival gewann das Werk den Preis in der Kategorie „Best Animation“.

Credits:

Director, Writer, Designer & Compositor: Patxi Exequiel Aguirre

Co-Director, Additional Design: Kiana Naghshineh

Producer: Christian Zehetmeier

Music: Marius Kirsten

Sounddesign: Adriana Espinal, Julian Aichholz