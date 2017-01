Dafür sammelte er über 50 Unterschriften unter den deutschen VES-Mitgliedern und reichte die Petition beim VES-Vorstand ein. Jetzt wurde die Gründung bewilligt.

Vorteile der VES in Deutschland

Florian Gellinger über das Ziel dieser Unternehmung: „Wir schaffen uns damit auch so etwas wie einen Dachverband der regional ja recht zersplitterten deutschen VFX-Branche. Mit VES in Deutschland könnte es uns gelingen, den hiesigen VFXlern eine eigene Stimme gegenüber der Politik, den Produzenten oder den Förderinstitutionen zu geben und auch Impulse für den notwendigen Ausbau der Nachwuchsarbeit zu setzen. Gemeinsam können wir daran arbeiten, dass VFX den künstlerischen Stellenwert auch in der Außenwahrnehmung erhält, den es im Filmschaffen längst hat.“

Über die VES

Die VES vertritt rund 3.300 Filmschaffende aus allen Bereichen der VFX-Branche in 33 Ländern. Die Organisation verfolgt das Ziel, die VFX-Kunst und -Branche zu fördern und herausragende künstlerische und persönliche Leistungen in diesem Bereich zu ehren. Zu diesem Zweck werden jährlich die VES Awards verliehen – in diesem Jahr am 7. Februar.

