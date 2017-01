Software: Wer ist Mr. Viewer?

Mr. Viewer hat es in sich: Ob für OpenEXR, 4k Video oder detaillierte Bildanalyse: Der Player mit Flipbook-Funktion kann ein guter Helfer im digitalen Arbeitsalltag sein.

Mr. Viewer ist eine kostenloses Tool zum detaillierten Betrachten und Abspielen von Bild- , Audio und Videoformaten. Da es mit vielen Funktionen für den Alltag in der Visual Effects- und Animationswelt ausgestattet ist, stellen wir Ihnen die interessanten Features und den Aufbau des Players vor.

Mr. Viewer Feature-Übersicht

Mr. Viewer kommt mit einem sehr großen Funktionsumfang und einem Interface, mit dem man sich zunächst vertraut machen muss: Das Tool ist ein vollwertiger Player, mit dem Videos bis zu 4k betrachtet und analysiert werden können. Neben HDRI Kompatibilität gehört zu den vielen Features unter anderem Multi-Kanal Support für OpenEXR, PSD, MIFF und TIFF Formate. Außerdem wird Ihnen über eine Pixeltoolbar nützliche Informationen zu dem jeweiligen Pixel angeziegt, über den Sie mit Ihrem Mauszeiger fahren.

Die komplette Feature-Liste finden Sie hier.

Das Interface und Funktionen

Das Interface von Mr. Viewer ist in vier Hauptbereiche unterteilt: Einer Haupt-Toolbar in der oberen Leiste, dem Bildbereich in der Mitte, einer Pixel-Toolbar und einer Zeitleiste jeweils im unteren Bereich.

1. Haupt-Toolbar

Die obere Leiste beginnt mit dem Icon „W“, mit dem ein Fenstermenü aufgerufen wird, worüber Sie etwa für EDL Editing, Media Informationen, Histogramm, Vektorscope oder Voreinstellungen, neue Fenster öffnen können. Nachfolgendes Video gibt Ihnen eine kurze Demo zu der oberen Tool-Leiste.

2. Bildbereich

Der Bildbereich ist der Hauptbereich, in dem Ihre jeweilige Datei angezeigt wird. Mit der Maus, die Ihnen mit einem Fadenkreuz eine genaue Steuerung über die Pixel der angezeigten Datei ermöglicht, können Sie ausgehend vom angesteuerten Pixel rein- und rauszoomen. Daneben sind noch weitere Funktionen ansteuerbar. Mit der rechten Maustaste können Sie beispielsweise ein Pixel-Untermenü ansteuern, um Pixel Werte aus Mr. Viewer heraus in eine andere Anwendung zu kopieren.

3. Pixel Toolbar

Direkt unter dem Bildbereich ist eine Pixel-Toolbar angebracht, die Informationen über den aktuell angesteuerten Pixel liefert. Dazu gehören die X, Y Koordinaten, sowie die RGB(A)-Werte des Pixel in Float- oder Hex-Darstellung und weitere Informationen.

4. Zeitleiste

Als letzter Bestandteil des Haupt-Interfaces ist unter der Pixel-Toolbar die Zeitleiste zu finden. Diese enthält vertraute Playback-Funktionen. Hinzu kommt jedoch statt Vorwärtsspulen ein Einstellungsfenster für die Framerate.

Download und Kompatibilität

Den Viewer können Sie sich kostenlos hier herunterladen. Das Tool ist mit Linux 64 bit und Windows 32 und 64 bit kompatibel. Neben dem Download gibt es außerdem auch noch eine eigene Dokumentation, die Sie sich hier durchlesen können.