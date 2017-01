Kostenloses OpenEXR Plug-in, die Zweite

Nachdem wir neulich das kostenlose Plug-in Exr-IO für Photoshop vorgestellt haben, gibt es seit kurzem ein weiteres Tool für Sie: Die Firma fnord hat ihr Plug-in ProEXR jetzt auch kostenlos veröffentlicht.

ProEXR – Das OpenEXR Plug-in

Hauptsächlich ermöglicht das Plug-in Ihnen OpenEXR Unterstützung für Photoshop. Damit können Sie Dateien in diesem Format öffnen und speichern. Mit 32-bit und 16-bit, sowie Multikanal-Unterstützung, können Sie alle Vorteile des Formates in Photoshop nutzen. Daneben ist ProEXR zudem auch als Plug-in für Adobe After Effects und Adobe Premiere Pro einsetzbar. Zusätzlich kommt es mit Presets für EXR Projekt-Setups für After Effects und Nuke.

Download

Das Plug-in können Sie sich kostenlos hier herunterladen.

Mehr Informationen zum Format außerdem auf der offiziellen Seite.