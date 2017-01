Prozedurales Modeling mit Modo

In diesem Webinar erklärt Ihnen Andy Brown von The Foundry prozedurales Modellieren mit Modo. Als Projektbeispiel muss dafür eine Bremsscheibe herhalten.

Für alle, die sich für prozedurales Modellieren interessieren, gibt es jetzt das Webinar von The Foundry zu sehen. In dem 40 Minütigen Clip erklärt Ihnen Andy Brown, wie Sie ohne die regulären Modeling-Tools eine Bremsscheibe erstellen können. Mehr Informationen zum prozeduralen Modeling in Modo können Sie außerdem hier einsehen.

Prozedurales Modeling in der DP

Wer die Inhalte unserer Heftausgabe aufmerksam verfolgt hat, ist sicherlich bereits darauf gestoßen: In der DP-Ausgabe 2016 : 06 gab es von uns einen Workshop zu Modo, den Sie hier kostenlos nachlesen können. Außerdem haben wir dort auch einen kostenlosen SAE Workshop zur Erstellung von prozeduralen Städten, den Sie hier finden können. Viel Spaß!