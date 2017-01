Vom 4. bis zum 5. Mai 2017 findet der Animation Production Day (APD) im Rahmen des Internationalen Trickfilm-Festivals Stuttgart und der FMX, International Conference on Animation, Effects, VR, Games and Transmedia statt. Zum 11. Mal werden Vertreter der deutschen und internationalen Animationsbranche auf dem wichtigsten Koproduktions- und Finanzierungsmarkt für Animationsprojekte in Deutschland über neue Ideen und Formate verhandeln.

Projekt einreichen

Die Formulare für die Projekteinreichung stehen ab sofort auf der Website des APD zum Download bereit. Insgesamt 35 Projekte werden für eine Teilnahme am APD 2017 ausgewählt.

Projekt produzieren

Die Chancen, auf dem APD passende Produktions- und Finanzierungspartner zu finden, stehen gut. In vorab geplanten One-on-One Meetings bringt der APD jedes Jahr rund 130 Produzenten, Sender, Vertriebe, Verleiher, Förderinstitutionen und Banken zusammen. Rund ein Drittel der auf dem Animation Production Day in den vergangenen Jahren vorgestellten Projekte sind mittlerweile erfolgreich produziert.

Alle weiteren Informationen unter: www.animationproductionday.de