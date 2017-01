Sci-Tech-Awards 2017

Bei den Technik-Oscars ist es nicht relevant, dass die Entwicklungen im letzten Jahr auf den Markt gekommen sind. Entscheidend ist, ob sie sich bewährt haben und innovativ sind. Dabei differenziert die Academy zwischen „Technical Achievements“ und „Scientific and Engineering“.

Besondere Kameras

Arri erhält einen Scientific and Engineering Award für die Entwicklung rund um das digitale Super 35 Format in der Alexa-Kamera. Und RED darf die Auszeichnung für das Development der digitalen Epic-Kamera mit austauschbarem Sensor entgegennehmen. Panavision und Sony erhalten den gleichen Award, ebenfalls für ein Kameramodell: Der Genesis Digital Camera System. Auch Thomson Grass Valley hat mit der der Viper FilmStream Kamera ein preisgekröntes Modell im Sortiment.

Revolutionäre Software-Technik

Im Softwarebereich bekommt Larry Gritz einen Technical Achievement Award für das Design, die Implementierung und Verbreitung der Open Shading Language (OSL), die er bei Sony Picture Imageworks für Arnold entwickelt hat. Inzwischen unterstützt auch Blender Cycles OSL.

Carl Ludwig, Eugene Troubetzkoy und Maurice van Swaaij werden für die Pionierarbeit am CGI Studio Renderer (ein Raytracer) vom Animationsstudio Blue Sky Studios (Ice Age, The Peanuts Movie) geehrt. Und Brian Whited bekommt ihn für seine Arbeit an dem Meander Drawing System beim Walt Disney Animation Studio. Die Technologie machte den Retro-2D-Look des Kurzfilms „Paperman“ möglich.

Gesichts-Capturing

Für ihre Entwicklungsleistungen im Bereich Facial-Performance-Capturing werden Kiran Bhat, Michael Koperwas, Brian Cantwell und Paige Warner von ILM und Parag Havaldar von Sony Pictures Imageworks den Technical Achievement Award entgegennehmen. Weta Digitals lenkbares Facial-Motion-Capture-Sytem mit dem Namen Facets, das Luca Fascione, J.P. Lewis und Iain Matthews entwickelt haben, erhält den Scientific and Engineering Award.

Alle 18 Gewinner

Die komplette Liste alle Preisträger finden sie hier auf der Oscar-Webseite. Die Preise wird die Academy am 11. Februar im Beverly Wilshire Hotel in Beverly Hills vergeben.

