„Shine“-Teaser, Rigging-Video & kostenloser Download

Wie so oft entstehen die besten Ideen, wenn man entspannt. So auch im Fall von „Shine“: im Biergarten. Das Team arbeitete seit 2014 an dem Projekt mit den kleinen Affen, als Software dienten zur Realisierung Cinema 4D, ZBrush und Mudbox.

Aber jetzt lassen wir erstmal den Affen im Rigging tanzen:

Kostenloser Making-of-Artikel

Das kostenlose PDF mit dem „Shine“-Making-of aus der DP-Ausgabe 06 : 15 können Sie hier herunterladen.

Neben „Shine“ sind in diesem Jahr in der Studentenkategorie noch „Elemental“, „BreakingPoint“ und animago-Gewinner „Garden Party“ nominiert. Eine Übersicht aller VES-Nominierungen finden Sie hier.

„Shine“-Credits

Direction & Animation: Alexander Dietrich, Johannes Flick

Musik: Juri de Marco

Producer: Mareike Keller

Production Company: Filmakademie Baden-Württemberg