Update: PFTrack 2017 veröffentlicht

PFTrack ist ein professionelles 3D-Tracking Tool von Pixel Farm, das seit 2003 entwickelt wird. Mit einem großen Update kommen neue Features hinzu, die wir Ihnen hier kurz vorstellen. Abgesehen von integrierter Z-Depth Information, gibt es unter anderem Interface-Verbesserungen und Funktionen für automatischen Multi-Channel Export.

Depth Maps jetzt in PFTrack

Tiefeninformationen in Form von Depth Maps auf Basis von 2D Videos zu extrahieren war schon vorher mit PFDepth möglich. Wer jedoch alles in einer Anwendung machen wollte, hatte dafür bis jetzt keine Option. Mit dem Update können Sie jetzt aber Z-Depth Tracker, Merge, Edit, Filter und Compositing-Nodes direkt in PFTrack verwenden. Damit ermöglicht Ihnen das Tool nun die vollständige Vorbereitung von Video-Clips für Z-Depth Compositing. Auch die Funktionen der Stereo-Kamera Pipeline wurden überarbeitet, mit der Sie nun automatische Anpassungen für beide Kamerwinkel vornehmen können.

Interface Überarbeitung

Das neue Interface macht Ihnen die Struktur und Organisation von Nodes leichter zugänglich. Zusätzlich kommen neue Funktionen, wie die Schnellsuche und der Preset-Export als XML-Dateien für Node-Trees hinzu.

Automatische Multichannel Erstellung

Ein sehr beliebtes Feature für die Photogrammetrie ist der Export von verschiedenen Texture-Maps. In dem 2017 Update ist dieser Prozess nun integriert. Per Export Node können Sie Normal Maps, Displacement Maps, Occlusion Maps und weitere automatisch exportieren.

Erweiterter Kamera Support

Mit dem Update kam außerdem weitere Unterstützung für digitale Kamerasysteme: PFTrack 2017 ermöglicht Ihnen unter anderem automatische Erkennung und Einbettung der Metadaten von RED und ARRI in Node-Trees.

Die vollständigen Release Notes können Sie hier nachlesen.

Preis und Download

Da sich die Software an den High-End Bereich richtet, ist eine permanente Lizenz mit 1546 € eher im teuren Segment angesiedelt. Eine Miet-Option gibt es dagegen ab 187 €, ein Upgrade von der letzten Version kostet Sie 456 €. Für alle, die das Tool jedoch nur lernen wollen, gibt es eine kostenlose Version für Windows, Linux und Mac. Informationen dazu finden Sie hier.