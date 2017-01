Bewerbungsfristen für ein Filmakademie-Studium

Für die Studienschwerpunkte Animation und Interaktive Medien ist die Bewerbungfrist der 15. Mai 2015, für alle anderen Studienschwerpunkte ist es ebenfalls der 15. Februar. Im Studienschwerpunkt Animation können Bewerber die Vertiefungen Concept Art, Animation/Effects Director, Character Animation und Effects Artist sowie Animation/Effects Producer und Technical Director wählen (hierbei muss die Bewerbung in Englisch erfolgen).

In der kommenden DP-Ausgabe, die am 17. Februar erscheint, lesen Sie, welche aktuellen Projekte derzeit an der Hochschule in Ludwigsburg entstehen. Wir zeigen, wie das VES-nominierte Projekt „BreakingPoint“ sowie der erste VR-Film „Sonar“ an der Filmakademie entstanden sind. Auch in der aktuellen DP sind die Studenten vertreten. In „Auf ein Bier und ein Monster“ zeigt das Team, wie sie den animago-Gewinner „Face the Darkness“ kreiert haben.

Weitere Tipps zum Thema „Karriere“ werden wir in der DP 03 : 17 geben, in der wir uns mit Weiterbildungs- und Quereinstiegsoptionen beschäftigen.