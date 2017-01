Kinderjuroren für den „Tricks for Kids“-Kurzfilmwettbewerb gesucht

Das ITFS sucht für die 24. Ausgabe filmbegeisterte Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren für die Wettbewerbsjury "Tricks for Kids – Kurzfilm".

Der Preis für den besten animierten Kurzfilm für Kinder wählte jedes Jahr die Trickstar-Kinderjury. Der Trickstar für den besten animierten Kurzfilm ist mit 4.000 Euro dotiert, gestiftet wird er von der Studio 100 Media GmbH.

animago-Sieger auch Trickstar-Gewinner

Im letzten Jahr war die Mini-Juroren geschmacklich d’ac­cord mit unserer animago-Erwachsenen-Jury: „Alike“ von Daniel M. Lara und Rafael C. Méndez aus Spanien erhielt die „Tricks for Kids“-Auszeichnung. Beim animago AWARD gewann der Film in der Kategorie „Best Character“.

Jetzt bewerben & Kinderjuror werden

Die Kinder-Jurymitglieder werden im ITFS-Festivalkatalog sowie auf der Homepage genannt und erhalten eine Freiakkreditierung für den gesamten Festivalzeitraum (2. bis 7. Mai). Interessierte Jungjuroren können eine Bewerbung mit einer kleinen Filmkritik an iris.loos@vhs-stuttgart.de oder an bauer@festival-gmbh.de schicken. Wer den Job ergattert, sollte vom 3. bis zum 5. Mai von 14:00 bis 18:30 vor Ort anwesend sein.