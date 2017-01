Mash in Maya: Zwischen Chaos und Ordnung

In diesem Maya Tutorial lernen Sie Merge Nodes innerhalb der Motion Graphics Funktion Mash zu verwenden, um interessante Effekte zu erstellen.

Dass man mit Mash, einem der Motion Graphic Tools neben dem Type und SVG Tool, in Maya viele Effekt-Kombinationen erstellen kann, benötigt eigentlich keine ausführliche Erklärung. In diesem Tutorial erhalten Sie einen beispielhaft Einblick zur Verwendung der Merge Node in Mash.

2016 Reel von Mainframe

Und noch etwas für die Augen: Wer sich anschauen möchte, was man damit alles hinbekommen kann, darf sich das nachstehende 2016 Reel des Entwicklers anschauen.

Mash in der DP

In unserer DP-Ausgabe 16 : 07 haben wir Ihnen unter anderem die neuen Funktionen von Maya 2017 vorgestellt. Den kostenlosen Workshop dazu finden sie hier. Wer das Tool übrigens zur Fischfütterung verwenden möchte, kann sich ein weiteres Tutorial dazu hier anschauen.

Wer daneben noch mehr Details über das Tool in Maya haben möchte, findet außerdem Informationen im Maya User-Guide von Autodesk.