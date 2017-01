Sie sind an der Reihe - zwei Titelbilder für die kommende DP 02 : 17 mit Schwerpunkt VR/AR & Motion Graphics stehen zur Wahl. Unter allen Teilnehmern verlosen wir als kleines Dankeschön: 3x ein MoviePack für einen Kinobesuch zu zweit.

„Ästhetik“ ist für uns alle kein Fremdwort und kurz vor Produktionsschluss einer DP haben wir jedes Mal aufs Neue die Qual der Wahl. Deshalb fragen wir ab jetzt unsere LeserInnen & Community, welches Cover es werden soll. Zwei Varianten stehen für die kommende DP 02/17 mit den Schwerpunkten „VR & AR“ und „Motion Graphics“ zur Wahl. Das Gewinner-Motiv* kommt auf den Titel! Die Stories im Heft sind davon natürlich nicht betroffen.

Abstimmen & MoviePack für 2 Personen gewinnen

Unter allen, die uns ihren Favoriten verraten, verlosen wir 3x ein MoviePack für zwei Personen mit Kinogutscheinen inklusive Snack (in Deutschland und Österreich einlösbar). Zur Teilnahme einfach die Kontaktdaten ins Formular eintragen.

Cover-Option 1 – Das Gasometer

In der Story geht es um die „größte Erde auf der Welt“ – das Making-of einer glorreichen Kunstinstallation im Gasometer in Oberhausen. Über ein Dutzend Projektoren zeigen die Erde so, wie ein Astronaut sie sieht.

Cover-Option 2 – „Sonar“

In der Story „Gruseln in VR“ geht es um das erste VR-Kurzfilmprojekt der Filmakademie Baden-Württemberg, in dem man dabei sein kann, wie eine Drohne einen Asteroiden mit einem dunklen Geheimnis erkundet. Wir sprachen mit den Köpfen hinter dem Projekt über die Pipeline, Challenges und die Definition von VR.

*Aus organisatorischen Gründen behalten wir uns in Ausnahmefällen eine finale Änderung vor – wir kennen alle den Arbeits- und Studio-Alltag und Stories kommen bis zum Druckschluss.

