Ein Kurzfilm mit viel VFX und Animation oder ein Game ist viel, viel Arbeit. Über die man dann, wenn das Werk fertig ist, gerne berichtet. Wir bieten euch die Chance dazu: Mit einem Making-of-Bericht von eurem Studentenprojekt in der nächsten DP!

Schickt uns einen kurzen Text (Inhalt, Software, eingesetzte Technologie) über euer Projekt, an welcher Hochschule ihr studiert und in welchem Semester sowie ein oder zwei aussagekräftige Screenshots, durch die wir uns ein Bild von dem Werk machen können. Euer Projekt, egal ob Zwischen- oder Abschlussprojekt, sollte thematisch natürlich in unser Magazin passen und im Jahr 2016 herausgekommen sein.

Es kann ein Kurz- oder Langfilm mit viel VFX oder Full-CG, eine interaktive Anwendung, ein Game oder auch ein CG-Still sein. Da die DP deutschssprachig ist, wird der Making-of-Bericht natürlich in Deutsch bei uns abgedruckt.

Kontakt zur DP-Redaktion

Hier ist die Mail-Adresse, an die ihr euer Material richtet: info@digitalproduction.com, Stichwort für den Betreff: Studentenfilm Making-of

Zeit habt ihr bis zum Montag, den 13. Februar. Wir werden dann aus den eingereichten Projekten eines auswählen und euch bezüglich Storyabwicklung kontaktieren.

Karriere-Ausgabe 2016 zum Sonderpreis

Wer das DP-Heft mit dem Karriere-Fokus vom letzten Jahr haben möchte, kann es hier zum Spezial-Preis von 5 Euro ordern. Darin geben wir eine Übersicht der wichtigsten Jobpositionen in der CG-Branche sowie Tipps, welche Schulform die richtige ist bei der Wahl der Ausbildungsstätte.