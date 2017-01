Familie Graphorn

Image Engine sculptete die Graphorns in ZBrush und modelte zusätzlich in Maya. Die Haare wurden mit Yeti simuliert, das Rendering erfolgte in 3Delight. Für mehr Realismus in den Bewegungen entwickelte Image Engine das neue Muskel-Simulationsystem Ziva. Die Artists gestalteten die Full-CG-Tiere in einem so hohen Detailgrad, dass extrem nahe Closeups kein Problem sind.

Hirn-Hunger

Das blau-grüne Wesen Swooping Evil hilft Magizoologe Newt sehr oft aus, dass es danach oft Hunger auf menschliche Gehirne bekommt, ist ein nötiges Übel. Für das Design des Tieres standen Fledermäuse und Mantras Pate. Für die kraftvollen Bewegungen sowie eine schnelle Wendigkeit, der einer Schwalbe ähnlich, nahm das Team zahlreiche Tests vor.

