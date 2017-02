Neue Version von C4D-Plug-in „People in Motion“

One tool to move them all! Mit People in Motion R2.0 lassen sich geriggte 3D-Charaktere schnell und einfach animieren. Das Plug-in ist kompatibel mit Cinema 4D R17 und höheren Versionen.

Animieren können Anwender damit Charaktere aus DAZ 3D (Genesis 2 oder Genesis 3), Renderpeople (geriggte Charaktere), AXYZ Design (geriggte Charaktere) oder Autodesk Character Generator. Die Modelle werden einfach per Drag & Drop in das Plug-in gezogen und los geht’s mit der Mobilisierung. Auch andere Menschen-Charaktere lassen sich mit People in Motion 2.0 nutzen, indem die Joints mit dem Plug-in connected werden.

People in Motion Features

Über den Plug-in-internen Rig Builder können Nutzer den Charakter-Modellen auch ein Standard-Joint-Rig hinzufügen. Der Walk Designer hilft Laufanimationen zu designen, enthalten sind typische Bewegungen wie Treppensteigen oder Hinsetzen und Aufstehen. Mit nur wenigen Klicks und Kontrollen kreieren Anwender so verschiedenste Bewegungsarten. Über zusätzliche IK-Kontrollen für den Kopf, die Brust, die Knie, Füße sowie die Arme bietet das Plug-in automatische Setup-Optionen für eine individuelle Animation mit dem Klicken von nur einem Button. Eine Crowd Control für simple Crowd-Animationen ist ebenfalls dabei: So lassen sich Treppen, Aufzüge, Sitzplätze oder ähnliches verwenden, um Aktionen und Wanderwege der Charaktere zu kontrollieren. Dies alles direkt in Cinema 4D.

Systemanforderungen & Preis

Das Plug-in ist kompatibel mit Cinema 4D ab Release 17 sowie mit den Betriebssystemen Windows und Mac OS. In dem Plug-in sind keine Charaktere enthalten. Wer bereits R1 von People in Motion im Einsatz hatte: R2 ist kein Update, sondern eine komplett neue Version des Plug-ins. Beide Versionen lassen sich parallel benutzen.

Das Plug-in People in Motion kostet 71,43 Euro, es kann hier im Rodenburg Verlagsshop bestellt werden.

Beispielvideos

Wer People in Motion im Einsatz sehen möchte: Hier finden Sie alle Youtube-Videos mit verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten.