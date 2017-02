Heute: Houdini 16 Launch Live-Stream

Heute um 20:50 Uhr gibt es von Sidefx einen Live-Stream zur Veröffentlichung von Houdini 16. Erwartet werden unter anderem neue Features wie Ozean-, Haar and Fur- Tools sowie automatische Rigging-Funktionen. Registrieren können Sie sich dafür hier.

Wer bis dahin nicht warten will, kann sich nochmal die Präsentation der SIGGRAPH anschauen. Darin bekommen Sie, nach einem kleinen Rückblick, eine Vorschau zu den Features der kommenden Version.

Houdini in der DP

Wir haben die Software bereits häufig mit Beiträgen und Workshops in unseren Ausgaben vorgestellt. Außerdem wird Houdini auch Teil des Motion Graphic Schwerpunktes in der kommenden Ausgabe, die am 20. Februar am Kiosk zu kaufen ist. Dabei setzen wir uns unter anderem mit prozeduralen Motion Graphics in der Software auseinander. Seien Sie gespannt!

Mehr Informationen zu der Software finden Sie hier.