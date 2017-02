Für eine Oscar-Nominierung in der VFX-Kategorie hat es in diesem Jahr für "Arrival" nicht gereicht, die Effekte des Films sind nichtsdestotrotz fotorealistisch fantastisch gelungen. Hier das Breakdown von Rodeo FX.

Zu Rodeo FXs weiteren aktuellen Projekten zählen „Fantastic Beasts and where to find them“, „The Legend of Tarzan“ und „Game of Thrones“.

Alle weiteren Infos zu Rodeo FX unter: www.rodeofx.com