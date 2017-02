Volontariat in der DP-Redaktion!

Das sind wir

Wir sind ein kleines, charmantes Team mit Kaffeemaschine und ohne Dresscode. Mit Leidenschaft und viel Begeisterung sind wir in allen Bereichen der digitalen Medienproduktion unterwegs, um interessante Filme und Projekte sowie Software- und Hardware-Entwicklungen aufzuspüren. Im Herzen von München (ZOB Hackerbrücke) produzieren wir unser Fachmagazin mit zugehöriger Online-Plattform und veranstalten jedes Jahr die animago AWARD & CONFERENCE (www.animago.com) im Münchner Gasteig.

Kurzbeschreibung

Du wirst in Vollzeit über zwei Jahre als FachredakteurIn ausgebildet und besuchst verschiedene journalistische Lehrgänge. Du wirst ein allgemeines Verständnis für alle Abläufe bei der Produktion einer Fachpublikation bekommen. Dies fängt an bei der Themensuche/-planung über eigenständige Artikel-Produktionen (Print, Online & Social Media) bis hin zu Aufgaben wie Autoren-Briefings, Fakten-Checks oder Leserservice. Ganz wichtig dabei: Teamwork, Zuverlässigkeit und Begeisterung für die Media- und Entertainment-Branche.

Das wirst du tun

Dein Volontariat umfasst alle Aufgaben, um das journalistische Handwerk zu erlernen und nach zwei Jahren die Qualifikation eines Fachredakteurs (m/w) in der Media- und Entertainment-Branche zu erlangen. Im Wesentlichen sind das:

Verfassen eigener Artikel und Nachrichten Print & Online laut redaktioneller Themenplanung

Redigieren von Fachtexten externer Autoren

Planen und Umsetzen von Content-Kampagnen der Werbe-Partner Print & Online sowie Erfolgskontrolle und Erstellen von Reports

Betreuung des Online-Auftritts und der Social Media Kanäle

Besuche von Kongressen, Messen und Fachveranstaltungen

Redaktionelle Betreuung der DP-eigenen Fachveranstaltung animago AWARD & CONFERENCE (News-Beiträge für die Website, Inhalte für Newsletter und Social Media, Unterstützung bei der Erstellung des Print-Magazins, Berichterstattung vom Event).

Enge Zusammenarbeit im Redaktionsteam und mit allen Abteilungen der Digital Production, um die Angebotsformen der Inhalte von Print bis Digital für die Leser & Werbe-Partner stetig weiterzuentwickeln.

Professionelle und zuverlässige Kontaktpflege zu externen Partnern, wie freie Autoren, Agenturen oder Kunden in deutsch und englisch.

Das bringst du fachlich mit

Studium oder Ausbildung im Bereich Medien, Journalismus, Kommunikation, sowie erste praktische Erfahrungen im Journalismus und/oder im Gebiet Redaktion/Kommunikation (Praktikum oder ähnliches).

Eine hohe Affinität zu unseren Hardware- und Software-Themen, besonders in den Bereichen Computergrafik, Animation, Visualisierung, Visuelle Effekte, Film, Audio & Video und Design.

Eigeninitiative, Recherche-Freude und ein gutes Gespür für interessante Themen im gesamten Spektrum der Media- & Entertainment-Branche.

Fundierte Kenntnisse im Umgang mit dem PC (Windows, MS Office) sowie Grundkenntnisse in Grafik- und Online-Programmen wie Incopy, Photoshop und WordPress sind von Vorteil.

Präzise mündliche und schriftliche Ausdrucksweise sowie sehr gute Englischkenntnisse in Wort & Schrift

Das zeichnet deine Person aus

Teamfähigkeit & Aufgeschlossenheit

Selbstständigkeit & Organisationstalent

Kreativität & hoher Qualitätsanspruch

Zuverlässigkeit & Service-Orientierung

Reisebereitschaft & Belastbarkeit

Info & Orga

Wo: in München an der Hackerbrücke im Verlag ATEC Business Information GmbH

Wann: nächstmöglich

Wie lange: zwei Jahre in Vollzeit

Wie bewerben: kreativ & aussagekräftig via E-Mail an Jana Freund, jana.freund@digitalproduction.com

Wohin bei Fragen: per E-Mail an Jana Freund, jana.freund@digitalproduction.com oder telefonisch unter 089/89817-340

WIR FREUEN UNS AUF DICH!

Etwas für die Augen zum Abschluss