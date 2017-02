Digitale Plansequenz von The Mill

Diese visuell reichhaltige Plansequenz zeigt uns mal wieder, was die Leute bei The Mill drauf haben. Das Projekt ist im Rahmen des VFX Festivals 2017 entstanden. Mit einer Kombination aus finalem Rendering, Wireframe Ansichten und verschiedenen Passes, kreiert The Mill eine treffende Titelsequenz, die in Breakdown Manier verschiedene Studios vorstellt. Mehr Hintergrundinformationen zu dem Projekt können Sie dabei, wie immer, auf der Homepage nachlesen. Viel Spaß!

