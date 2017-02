Augen mit Zbrush erstellen

In diesem 16 Minuten-Tutorial lernen Sie ein realistisch aussehendes Auge mit Zbrush und Keyshot zu erstellen. Referenzen und Dateien inklusive.

In diesem Tutorial erklärt Ihnen Creature und Character Artist Jason Hill Methoden, um in Zbrush ein Auge zu kreieren. Eine schriftliche Version des Tutorials finden Sie außerdem auf seinem Blog. Dabei geht Jason durch alle Schritte, beginnend bei den Referenzen, über Modellierung und Sculpting, bis zum Texturieren und Rendern. In diesem Fall arbeitet der Artist mit Keyshot beim Rendering, Sie können aber auch jeden beliebigen anderen Raytrace Renderer verwenden. Übrigens gibt’s auch die Dateien als kostenlosen Download dazu:

Download & Referenzen

Das Auge können Sie sich hier herunterladen, für Referenzen hat Ihnen Jason Hill eine Pin zusammengestellt, die Sie hier finden.