DxO OpticsPro 9 als kostenfreie Lizenz

DxO Labs bietet in Kooperation mit Digital Camera UK DxO OpticsPro in Version 9 als Gratis-Lizenz an. Diese Version ist nicht upgrade-berechtigt, jedoch unbegrenzt lauffähig und kann über diesen Link von DxO über die Angabe einer Email-Adresse beantragt werden.

Interessierte erhalten dann einen Download-Link für Version 9 sowie ein rabattiertes Angebot für die aktuelle Version 11 (welches wiederum bis zum 31. März befristet ist). Die Kostenlos-Version von UK DxO OpticsPro 9 lässt sich gleichzeitig auf einem Windows- und einem Mac-Rechner nutzen.

Features DxO OpticsPro

DxO OpticsPro besitzt ähnliche Funktionen wie Adobe Lightroom: Mit der Software lassen sich RAW-Dateien bearbeiten sowie natürlich alle weiteren gängige Bildformate, unterstützt werden mehr als 300 Kamermodelle sowie über 950 Objektive. DxOs-Bibliothek optischer Module beinhaltet detaillierte Kenntnisse über Kameras und Objektive, um automatisch Verzerrungen, Vignettierungen und chromatische Aberrationen zu entfernen.

Das Werkzeug Lens Softness optimiert automatisch die Gesamtschärfe der Bilder, mit Smart Lightings punktuellem Modus und seinem Gesichtserkennungs-Feature können automatische Korrekturen sinnvoll angewendet werden. Rote Augen sind ebenfalls schnell korrigiert und die selektiven Tonwerte wurden ebenfalls verbessert. Eine Übersicht aller Features von DxO OpticsPro finden Sie hier.

Mehr Informationen auf: www.dxo.com