Der neue "You're Welcome"-TV-Spot zum zweiten Teil von Marvels "Guardians of the Galaxy" wurde released.

Eines der besten Dinge an „Guardians of the Galaxy“, neben den Effekten natürlich, ist der Sountrack. Im neuen Spot zu „Guardians of the Galaxy“ ertönt mit „Sufragette City“ ein weiterer David-Bowie-Song (im ersten Teil war es „Moonage Daydream“).

VFX-Studios für „Guardians of the Galaxy 2“

Die Effekte zu „Guardians of the Galaxy 2“ steuern unter anderem Weta Digital, Framestore, Method Studios, Animal Logic, Scanline und Trixter bei. Kinostart in Deutschland ist der 27. April 2017.