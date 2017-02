Gewinnen Sie das Praxishandbuch Augmented Reality!

In der aktuellen DP-Ausgabe ist eines unserer Fokusthemen "AR & VR", dazu haben wir mit Dirk Schart von Re'flekt ein Interview geführt. Er ist auch einer der Autoren des Praxishandbuches AR, welches wir hier verlosen.

Augmented Reality (AR) ist eines der spannenden Medien für digitale Kommunikation und Content-Marketing. Das Potenzial von AR wird allerdings im Marketing-, Medien- und Kommunikationsbereich noch bei weitem nicht ausgeschöpft. Der Grund: In der Vergangenheit wurde vor allem über die technischen Aspekte gesprochen, nicht aber über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Dirk Schart und Nathaly Tschanz haben das erste Buch über AR für Marketing, Medien und PR geschrieben, es ist beim UVK Verlag erschienen. In diesem erklären sie unter anderem, was AR eigentlich ist, wie es funktioniert und was eine erfolgreiche AR-Anwendung auszeichnet.

Praxishandbuch AR & DP 02 : 17 gewinnen

Um eines der Bücher plus eine brandneue DP-Ausgabe 02 : 17 zu gewinnen, beantworten Sie uns bitte folgende Frage:

Wie hieß das erfolgreichste/meistgespielte AR-Game für das Smartphone in 2016?

Senden Sie uns die Antwort inklusive Ihrer Adresse mit dem Betreff „AR-Handbuch“ an verlosung@digitalproduction.com

Einsendeschluss ist der 24. Februar 2017. Viel Glück!

Ihre Daten werden nur verlagsintern ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben. Verlagsangehörige können nicht an der Verlosung teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.