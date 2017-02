Richard Feynman: Dimensionen einer Blume

Wie denken Sie über Blumen nach? In diesem Video wird mittels Motion Graphics eine Denkweise des bekannten Physikers Richard Feynman visualisiert.

Richard Feynman und die Blume

Richard Feynman gilt als einer der bekanntesten Physiker und Lehrer des 20. Jahrhunderts. Heute vor 29 Jahren ist er in Los Angeles gestorben. Wir sind zwar kein Wissenschaftsmagazin, mit diesen Motion Graphics können wir allerdings auch seiner Person gedenken. In dem Clip von Cub Studio erhalten Sie dabei Einblick in seine Betrachtungsweise einer Blume.

Motion Graphics in der DP

In unserer aktuellen DP-Ausgabe 02 : 2017, die wir gerade frisch und munter veröffentlicht haben, sind wir auch auf Motion Graphics eingegangen. Wir stellen Ihnen Grundlagenwissen vor und zeigen Ihnen dabei unter anderem prozedurale Vorgehensweisen in Houdini.