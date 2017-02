Houdini 16: Überblick der Neuerungen

Für alle, die letzte Woche Montag den Live-Stream zum Launch von Houdini 16 verpasst haben: Hier nochmal eine Zusammenfassung wichtiger Neuerungen von dem „Amarok“ Update. Sie können sich den gesamten Stream auch zusätzlich nochmal hier anschauen.

Houdini Produktreihe

Zunächst kurz für die Übersicht, was SideFX überhaupt für Software-Pakete anbietet. Houdini Core enthält alle Standard-Features zur Erstellung von 3D Modellen, Animation bis hin zum Rendering. Features aus Houdini Core werden in Houdini FX zusätzlich mit Dynamic-Effekten wie PyroFX, Fluiden und Rigid Body erweitert. Houdini Indie ist mit einigen Einschränkungen eine Low-Budget Version von Houdini FX. Mit der Houdini Engine können Sie erstellte Assets aus Houdini einfach in anderen Programmen verwenden. Daneben bietet SideFX noch die kostenlosen Varianten Education und Apprentice an. Eine übersichtliche Vergleichs-Tabelle dazu finden Sie hier.

Houdini 16 Neuerungen

Benutzeroberfläche: Im Node-Editor von Houdini haben Sie jetzt die Möglichkeit benutzerdefinierte Formen, Farben und weitere Funktionen zur Visualisierung Ihrer Node-Netzwerke zu erstellen. Hinzugekommen ist außerdem ein radiales Menü, mit dem Sie Kontext-bezogen und ebenfalls benutzerdefiniert im Houdini Interface navigieren können.

Modeling: Mit dem Fokus auf prozeduralen Workflows, integriert SideFX Boolean Operationen in den Modeling Prozess. Mit Poly-Fill können Sie Öffnungen in Ihren Meshes mit Quads oder anderen Methoden schließen und an den Rest des 3D Modells automatisch anpassen lassen. Mit einem neuen Shatter Feature können Sie Ihr 3D Modell ab jetzt nach Belieben in selbst definierte Einzelteile zerlegen.

Animation und Rigging: Mit „Biharmoc Capturing“ ist in Houdini der Skinning Prozess vereinfacht worden. Das Bone Tool kommt jetzt außerdem mit Hilfen zur Positionierung und Einstellung für die Anzahl der Bones. Darüber hinaus enthält Houdini nun ein modifizierbares Modul zum automatischen Riggen von 3D Modellen. Eingefügte Muskeln können jetzt dynamisch geriggt und animiert werden.

Haare und Fell: Die alten prozeduralen Grooming Tools für Haar-und Fellsimulationen wurden ersetzt, sodass Sie nun mehr Einfluss auf das Ergebnis direkt über die Operatoren der Nodes nehmen können. Spezielle Anpassungen, wie Clumping, bei der Erstellung von Haaren werden bei Simulationen jetzt einberechnet.

Look Development: Houdini 16 besitzt eine neue Architektur zur Erstellung von Uber Shadern. Zu den neuen Shader Funktionen gehören unter anderem ein neues Subsurface Scattering Model, Nested Dielectrics, Absorbtion und Dispersion und mehr. Verbesserungen für Textur-Baking und den Viewport Renderer kommen ebenfalls hinzu.

Fluide und Ozeane: Die Simulation bei Kollosionen von zähen Fluiden ist überarbeitet und lässt sich jetzt in Bezug auf weitere Parameter einstellen. Künstlich modifizierbare Oberflächenspannung, guided Simulationen und Ergänzungen zur Vermeidung von Tiling-Artefakten sind weitere Bestandteile der Updates für die Ozean-Tools.

Kosten und Download

Houdini bietet verschiedene Bezahlmodelle an. Die Indie-Lizenz beginnt bei 186 Euro. HoudiniFX können Sie in der Vollversion ab 4217 Euro erwerben. Eine vollständige Übersicht dazu finden Sie hier.