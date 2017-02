Kameraforum mit Pierre-William Glenn & viele Weiterbildung an der HFF

Um 19:30 wird „La Nuit Américaine“ im AudimaxX der Hochschule gescreent (frz. 35mm Originalfassung mit engl. Untertiteln), im Anschluss spricht Filmhistoriker Robert Fischer mit Kameramann Pierre-William Glenn über „Truffaut, Rivette, Tarvernier and the others – 50 Years of Cinematography“.

Danach folgen bis Ende März zahlreiche Weiterbildungsangebote:

Gesprächsführung im Dokumentarfilm mit Knut Karger (2.-3.3.)

Stoffentwicklung im Dokumentarfilm mit Knut Karger (8.-10.3.)

Internationale Konferenz „Teaching Cinematography“ (13./14.3.)

Internationale Masterclasses (15.-17.3.)- Hinweis: Medienstudierende können sich für ein Stipendium bewerben! Charles Poynton & Andy Minuth → Colour/WCG/ LUT/HDR and ACES Yuri Neyman → Real Games Cinematography Jan Fröhlich, Florian Rettich & Axel Block → HDR Lab – Lighting, Measuring, filming, Grading HDR SONY → Working with Sony’s new HDR Standard Philippe Ros & Dirk Meier → CAMERA, WORKFLOW & CREATIVITY Mikkel Nymand & NN → Sound & Camera 360° Martin Faltermeier → Phantom Highspeed Stephen Lighthill → What should be done in-camera and what is best left for post?“ Jörg Geissler/ Sony → Old S16 Lenses on FS7, F55 Matthias Bolliger → “Low light babies“ – Panasonic Varicam35, die Sony Alpha 7Sii; Canon NN → Light, Cameras & Lenses



Hands on xK 20.-24.3. mit 9 parallelen Klassen „Hands on“: Schnitt Advanced Post Finishing (Michael Radeck) Schnitt für Editoren Schwerpunkt Media Composer (Julia Furch) Schnitt für Editoren Schwerpunkt Premiere (Stefan Weiss) 3 Kameraklassen (Axel Block, Uli Mors, Thomas Beckmann) VJ/ One Person Show – Ton, Kamera, Schnitt Basics (EDIUS) Imagefilm (Solveig Jeschke) 360° Grundlagen, Dreh, Stitching, Editing, Grading, Clean up, Delivery (Kevin Müller, Christopher Kempel)



Gagenworkshop: „Lasst uns auch mal über Geld reden…!“ – Rechenexempel für Freischaffende 25.-26.03.2017 (Sabine Brose, Stefan Weiss)

Und dieses Jahr gibt’s auch schon diverse 50% Prämiengutscheine und 100% Förderungen über Bildungsgutschein von der Agentur für Arbeit (Wiedereinstieg junge Mütter z.B.!)

Das gesamte Programm – auch zur internationalen Konferenz „Teaching Cinematography“, internationalen Masterclasses und gesponserten Plätzen für Medienstudierende – findet sich unter www.filmtechnologie.de.