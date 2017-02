Kostenlose Storytelling-Tipps von Pixar

In sechs Folgen zeigen große Namen von Pixar Animation Studios (u.a. Pete Doctor und Mark Andrews), wie die Kunst des gelungenen Storytellings aussieht.

Bereitgestellt werden die sechs Kursfolgen über den Online-Kanal der Khan Academy: „Pixar in the Box“. Der erste Teil, „The Art of Storytellling“, ist bereits online. Die Video-Serie wird Tipps zu den Themen „World Building“, „Character Creation“ und zum Finden des emotionalen Untertons von jeder Story geben. Auch die weiteren Teile werden kostenfrei online erscheinen.