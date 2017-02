ZBuilder: Menschen erstellen in Zbrush

Tsvetomir Georgiev hat die zweite Version des ZBuilder Plug-ins für Zbrush veröffentlicht. Mit dem Tool erhalten sie eine Vielzahl von einstellbaren Parametern, um schnell verschiedene menschliche Körper oder Kreaturen zu erstellen und zu bearbeiten. Wir geben dazu eine kurze Feature-Übersicht:

Feature Übersicht

„Edit Pose“ lässt Sie verschiedene Posen für Ihr 3D Modell anlegen, die Sie speichern und laden können.

lässt Sie verschiedene Posen für Ihr 3D Modell anlegen, die Sie speichern und laden können. Mit „Edit Model“ und „Get Model“ können Sie Ihre eigenen Modelle in Zbuilder als Preset integrieren und alle Funktionen des Tools nutzen.

können Sie Ihre eigenen Modelle in Zbuilder als Preset integrieren und alle Funktionen des Tools nutzen. „Edit Render“ enthält Funktionen, um mit Presets für Materialien und Lichtern schnell eine ansprechende Präsentation Ihrer 3D-Modelle zu ermöglichen.

Kompatibilität und Preis

ZBuilder ist mit Zbrush 4R7 P3 64bit oder höher für Windows und Max verfügbar. Das Tool kostet 59 Euro. Den Link dazu finden Sie hier.

Zbrush in der DP

Seit dem letzten 4.8 Release warten wir natürlich alle gespannt auf Zbrush 5. Welche Neuerungen mit der letzten Version kamen, können Sie hier nachlesen. Bis wir dann alle die Version 5 in unseren Händen halten dürfen, lohnt ein Blick in unsere letzte Ausgabe. In der DP Ausgabe 17 : 01 haben wir Ihnen im Rahmen des Character-Schwerpunktes ZBrush Core vorgestellt. Übrigens – wer nach Quicktipps für Zbrush sucht: Pixologic bietet auf dem Youtube Kanal eine „Ask Zbrush“-Reihe an, die an die Quicktipps von Maxon erinnert. Mit den ganzen Links und Informationen – viel Spaß beim Sculpten!