Doctor Strange: Fanpaket gewinnen!

In unserer aktuellen DP – Ausgabe 02 : 17 haben wir mit VFX-Supervisor Vincent Cirelli und Production Designer Charles Wood über die Arbeit an „Doctor Strange“ gesprochen. Als Vorgeschmack zur Lektüre hier die Breakdown-Bilder von Luma Pictures in hoher Auflösung. Außerdem verlosen wir zwei Fanpakete, mit jeweils einer Blu-ray und einem Notizbuch von „Doctor Strange“. Zur Teilnahme beantworten Sie bitte die Frage unter der Bildergalerie.

Luma Pictures Breakdowns

Wie im Artikel der aktuellen Ausgabe versprochen: Hier die Breakdown-Bilder von Luma Pictures zu ihrer Arbeit an „Doctor Strange“. In dem Artikel zeigen wir auch, wie die Zaubereffekte von Luma visualisiert wurden und welche neuen Tools zur Realisierung der Shots entwickelt werden mussten. Mit Charles Wood besprachen wir den Designprozess und die Zusammenarbeit verschiedener Departments in heutigen Filmproduktionen.

Fanpaket zu Doctor Strange gewinnen

