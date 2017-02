Iron Man HUD mit After Effects

Iron Man Fans aufgepasst: In diesem Tutorial lernen Sie, wie sie ein interessantes Iron Man HUD Design mit Adobe After Effects erstellen können.

Tipps zur Erstellung von Shadern für einen Iron Man Anzug? – Check (hier klicken)

Ein kostenloses 3D Modell für Cinema 4D? – Auch Check! (Link finden Sie hier)

Dann fehlt jetzt eigentlich nur noch eine Komponente, um den eigenen Iron Man Film zu produzieren: Das HUD-Design des Anzuges von Tony Stark. Und natürlich Robert Downey Jr., aber den lassen wir mal aus der Rechnung. Dazu gibt es hier ein After Effects Tutorial, das ausnahmsweise mal nicht von Andrew Kramer ist. Seine Version dazu gibt es aber auch, diese können Sie sich hier anschauen. Wer sich darüber hinaus für eine Behind the Scenes Dokumentation zum offziellen HUD-Design interessiert, möge hier klicken.