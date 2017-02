After Effects Tutorial: Zordon Effekt

In Vorbereitung zur Power Rangers Verfilmung: In diesem Tutorial lernen Sie die moderne Version von Zordon mit After Effects zu erstellen.

Nicht nur Iron-Man HUDs lassen sich mit dem Compositing- und Motion Graphics Tool von Adobe erstellen. In diesem Tutorial von Rocketstock erfahren Sie, wie Sie den „Kartentanz-Effekt“ mit Masken, 3D Kamera und Punktlichtern für einen Zordon Look einsetzen. Das Aussehen wurde in Anlehnung an die Visualisierung von Zordon in der diesjährigen Power Rangers Verfilmung erstellt. Eine visuelle Referenz dazu finden Sie hier im offiziellen Trailer. Viel Spaß beim Nachbauen!

Projektdateien

Die Projektdateien dazu können Sie hier herunterladen. Kompatibel sind die Dateien mit After Effects CS6 und aufwärts.

Neu in After Effects?

Wer sich noch nicht viel mit dem Tool auseinandergesetzt hat: Wir haben Ihnen hier ein paar Tipps für den Einstieg gegeben.

