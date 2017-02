Glückwunsch zum 100. Geburtstag!

2017 feiert ARRI einen Geburtstag, denn nur extrem wenige erleben: ARRI wird in diesem Jahr 100! Dazu blicken Vorstände Jörg Pohlman und Franz Kraus zurück und in typischer ARRI-Manier natürlich: voraus.

ARRIs großes Jubiläumsjahr hat gerade erst begonnen. Das Unternehmen blickt zu diesem Anlass auf die Werte und Prinzipien, mit denen dieser Meilenstein erreicht wurde, zurück – und nimmt dabei die Zukunft fest in den Blick.

Vom Schuhladen zur Technikfirma

1917 mieteten August Arnold und Robert Richter in der Münchner Türkenstraße einen kleinen, ehemaligen Schuhmacherladen und gründeten darin eine Filmtechnikfirma. Die beiden Freunde begannen mit einem einzigen Produkt: einer Filmkopiermaschine. Diese errichteten sie auf einer Drehbank, die Robert Richter von seinen Eltern zu Weihnachten geschenkt bekam. Den Firmennamen setzten Arnold und Richter aus den ersten beiden Buchstaben ihrer Nachnamen zusammen: ARRI.

Bevor Arnold und Richter die erste Kamera bauten, waren sie als Kameramänner und Filmproduzenten tätig und verliehen Ausrüstung. Von Beginn an arbeiteten sie eng mit den Filmemachern zusammen. Die Einblicke, die sie dabei erhielten, halfen ihnen bei der Entwicklung von Produkten, die ganz auf die Anforderungen am Set zugeschnitten waren. In der heutigen Zeit, in der sich der technologische Wandel mit rasender Geschwindigkeit vollzieht, ist diese Philosophie wichtiger als je zuvor: zuzuhören, was Filmemacher wirklich wollen, anstatt es ihnen vorzugeben.

Der 100. Gründungstag von ARRI an sich liegt im September 2017, doch während

des ganzen Jubiläumsjahres finden zahlreiche Feiern statt. Alle 1300 ARRI-Mitarbeiter

sind daran beteiligt und machen sie zu etwas ganz Besonderem. Eine der größten Feiern findet im Umfeld der International-Broadcast-Messe IBC in Amsterdam statt und bildet einen Höhepunkt des Jubiläums.

