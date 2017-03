Call for Entries: KLIK Amsterdam Animation Festival

Das Festival selber wird vom 17. bis zum 22. Oktober im EYE Filmmuseum in Amsterdam stattfinden.

Kategorien

KLIK nimmt Filme für folgende Kategorien an: Animated Short, Animated Student Short, Commissioned Animation, Animated Documentary, Animated Music Video, Animated Virtual Reality und Outside of Competition. Filme, die für die Kategorien „Animated Short“ und „Animated Student Short“ ausgewählt werden, qualifizieren sich für den KLIK Amsterdam Publikumspreis sowie den KLIK Young Amsterdam Audience Award.

Teilnahme & Bedingungen

Die Teilnahme ist kostenfrei, Filmemacher können höchsten drei Werke zum Wettbewerb einreichen. Darüber hinaus dürfen die Filme nicht länger als 25 Minuten und müssen nach dem 1. Januar 2016 fertiggestellt worden sein.

Das Anmelde-Formular und alle weiteren Informationen zum KLIK Amsterdam Animation Festival finden Sie hier: www.klik.amsterdam

Bei Fragen zum Einreichungsprozess oder dem Festival steht das KLIK-Team unter films@klikamsterdam.nl bereit.