130 kostenlose Texturen von Pixar

Erst kostenlose Story-Telling Tipps, jetzt sind Texturen dran: 130 überarbeitete Texturen aus Pixarfilmen können Sie sich jetzt kostenlos hier herunterladen. Darin enthalten sind unter anderem 18 Wolken-, 13 Papier-, fünf Wasser-, acht Rahmen-Texturen und mehr. Zusätzlich enthalten sind jeweils 16-bit Bump und Normal-Maps, sowie Tipps zum Aufbau von Shader-Netzwerken mit Renderman.

Download und Nutzungsrecht

Pixar gibt die Texturen unter einer Creative Commons Attribution 4.0 International Lizenz frei. Die Nutzung ist entsprechend auch für kommerzielle Zwecke zugelassen. Für Details lesen Sie sich die CC-Lizenz durch! Zum Download hier entlang.

Mit Renderman arbeiten?

In unserer DP-Ausgabe 07 : 2015 haben wir Ihnen Renderman zum Version 20 Release vorgestellt. Aktuell befindet sich der Renderer in Version 21 und ist in zwei Varianten verfügbar: Einer kommerziellen und einer nicht-kommerziellen Fassung. Renderman 21 können Sie als kostenlosen Download hier herunterladen. Der Pixar-Renderer kann als Plug-in mit Maya, Katana, Houdini und Blender kombiniert werden. Eine unterstütze Version für Cinema 4D ist noch in Arbeit. Wer sich vertiefend einlesen möchte, kann sich hier die offizielle Dokumentation anschauen. Jetzt aber noch ein bisschen Spaß mit dem 2016 Reel: