Kostenlose Materialien für Cinema 4D

Gerade erst von Pixar 130 kostenlose Texturen bekommen – jetzt wird nachgeschoben. Dieses Mal von C4D Center: Sie erhalten über 80 kostenlose Materialien in 2048 px Auflösung. Jeweils sind dabei die Texturen mit zusätzlichen Height- und Normal-Maps enthalten – in einigen Fällen auch AO-, Bump oder Blur-Maps. Zudem liegt für jedes Material ein passendes Dateiformat zur Nutzung in Cinema 4D vor.

Download und Lizenz

Für die Verwendung der Texturen gibt es eine eigene Nutzungsbedingung, die Sie hier nachlesen können. Kommerzielle Nutzung ist prinzipiell gestattet. Zum Download der Materialien hier entlang.