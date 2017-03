5 Tipps für bessere Architekturvisualisierungen

Zum Beispiel: Einfach mal die Arbeitsfläche drehen oder auf eine Schwarz-Weiß-Ansicht schalten. Mehr auf: www.arqui9learn.com

Architektur beim animago AWARD

CG-Architekturspezialisten aufgepasst: Wir haben auch in diesem Jahr in Kooperation mit dem Architektur-Fachmagazin Detail wieder den Architektur-Sonderpreis beim animago AWARD dabei. In diesem Jahr wird die beste Bewegtbild-Architekturvisualisierung in dieser Kategorie ausgezeichnet. Architekturvisualisierungs-Stills werden wie in den Jahren vor 2016 in der Kategorie „Bestes Still“ beurteilt.

Alle weiteren Informationen zu einer Teilnahme beim animago AWARD (eine Einreichung ist bis zum 31. Mai möglich) gibt es unter: www.animago.com