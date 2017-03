Kingsglaive: Final Fantasy XV Breakdown

Square Enix ist der Gameentwickler der Final-Fantasy-Reihe. „Kingsglaive“ ist Teil einer Multimedia-Veröffentlichung rund um das Videospiel „Final Fantasy XV“. Der insgesamt 115 Minuten lange Film spielt parallel zu den Ereignissen von „Final Fantasy XV“ und behandelt die Geschichte um König Regis Lucis Caelum CXIII, dem Vater des Videospielprotagonisten Noctis. Der Film startete in Japan letztes Jahr im Juli, in den USA kurz darauf im August. In den deutschsprachigen Ländern erschien er Ende September direkt auf Blu-Ray und DVD.

Workflow & Software

Für die Realisation des Films erhielt Image Engine von Square Enix Assets sowie Body- und Facial-Motion-Capture-Daten, damit der Look eng an dem des Spiels blieb.

Image Engine ist kein unbeschriebenes CG-Destruction-Blatt, aber dieses Projekt legte die Messlatte nochmal deutlich höher als bei anderen Projekten. Für die Zerstörung der epischen Stadtlandschaft wurden spezifische Hero-Gebäude, die das Team mit Autodesk Maya platziert hat, mit Architektur ausgetauscht, die mit Rigid Body Dynamics in Side FXs Houdini zur Explosion gebracht wurde. Deep Compositing half bei den zahlreichen Ebenen Zeit zu sparen. Das Lighting lief mit Gaffer und das Rendering mit 3Delight.