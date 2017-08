Blackmagic Design: Neuer Distributionspartner für Deutschland

Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage von Blackmagics DeckLink, Intensity und Multibridge Produkten in Deutschland, Österreich und Schweiz wird Blackmagic Design in Zukunft mit New Media AV als lokalem Ansprechpartner und Vertrieb zusammenarbeiten. Mithilfe des Nürnberger Distributors will Blackmagic Design mehr Präsenz auf dem deutschsprachigen Markt zeigen und effizienteren Service und Support bieten. “Wir freuen uns sehr darüber, nun einen Partner zu haben, der Blackmagic Design in Deutschland, Österreich und Schweiz repräsentiert” sagt Jeromy Young, Worldwide Business Development Manager, Blackmagic Design. “Blackmagic ist stolz darauf, hochqualitative Videohardware zu sehr günstigen Preisen anzubieten und damit weltweit so erfolgreich zu sein. Wir sehen das als unseren Beitrag zu einer kreativen Videorevolution“.

New Media AV wird als Distributor den Händlerkanal betreuen und diesen beim technischen Support, Service und Marketing unterstützen. “Die Produkte von Blackmagic Design passen sehr gut zum Programm von New Media AV. Wir freuen uns darauf, dem Fachhandel eine Produktlinie anbieten zu können, die Videobegeisterten mit kleinem Budget den Einstieg in die professionelle Produktion ermöglicht und gleichzeitigden Qualitätsstandards etablierter Produktionshäuser gerecht wird.“, sagte Johannes Bauer, Gründer von New Media AV.