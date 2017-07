Schnelle LUT-Vorschau im Browser

Mit diesem Online-Tool können LUTs ganz einfach in geringer Auflösung als Browser-Vorschau gesichtet werden.

Das entsprechende Bild als JPG oder PNG per Drag’n’Drop in das Hauptfeld ziehen und die LUT-Referenz anklicken. Das Bild wird angezeigt aber nicht hochgeladen – für eine schnelle Ansicht mit bis zu 2MB-Dateien. Wenn die Vorschau komplett geladen ist, funktioniert sie auch ohne Inernetverbindung. Der Previewer läuft in allen Browsern, empfohlen wird aber die neuste Chrome-Version.

Hier selbst ausprobieren: preview.iwltbap.com