Hair & Fur mit Modo erstellen

Fell zu simulieren ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Wie dies in Modo gelingt, erfahren Sie in diesem Workshop, der kostenlos heruntergeladen werden kann.

Fur wurde in Modo zum ersten Mal in der Version 401 Mitte 2009 als „Fur Material“ eingeführt und hat sich seitdem zu einem komplexen System entwickelt, mit dem sich in der aktuellen Version in Kombination mit der Physics Engine, dem Material-System und den Paint Tools extrem komplexe und sehr interessante Settings realisieren lassen. In diesem Artikel gibt Ihnen André Löscher einige Anregungen dafür – aber letztendlich ist das Arbeiten mit Hair & Fur auch ein gutes Stück Spaß, denn hier ist definitiv der Weg das Ziel. Ein perfektes Beispiel dafür ist Andy Probsts Lösung für das Generieren von Wassertropfen auf einer Dose … mittels Fur. Also, querdenken!

Den kompletten Workshop aus der DP-Ausgabe 04 : 16 können Sie hier herunterladen.