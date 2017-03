The Mill präsentiert seine Skills: Von Sony bis Gillette sind über 60 Arbeiten aus Commercials in diesem Anthem Reel untergebracht.

The Mill begeistert immer wieder mit tollen Arbeiten und Breakdowns – bei diesem Anthem Reel ist es nicht anders. Ausschnitte von über 60 Werken des Studios aus London sind dabei zu sehen. Die genauen Credits können Sie dazu in der Videobeschreibung nachlesen. Für das VFX-Festival 2017 hatte The Mill außerdem ein Plansequenz-Opening erstellt. Wer sich das noch nicht angeschaut hat, hier entlang.

Mehr zum Studio auf www.themill.com