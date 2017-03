Welches Cover soll auf die nächste DP? Jetzt abstimmen!

Der Sommer blinzelt schon manchmal müde ein bisschen hervor. Und wir fragen uns, welches Cover dazu am besten passen würde. Wir lassen unsere Leser entscheiden: Drei Varianten stehen zur Auswahl für die Ausgabe DP 03/17 mit den Schwerpunkten „Plug-ins“ und „Alternativen zum Studium“ zur Wahl. Das Gewinner-Motiv* kommt auf den Titel! Die Stories im Heft sind davon natürlich nicht betroffen.

Abstimmen & MoviePack für 2 Personen gewinnen

Unter allen, die uns ihren Favoriten verraten, verlosen wir 3 x ein MoviePack für zwei Personen mit Kinogutscheinen inklusive Snack (in Deutschland und Österreich einlösbar). Zur Teilnahme einfach die Kontaktdaten ins Formular eintragen.

Cover-Option 1 – Richard the Stork

„Richard the Stork“ startet am 11. Mai 2017 in den Kinos – für Rise | Visual Effects Studios war es das erste Animation-Feature-Filmprojekt, das Team kümmerte sich um 400 Shots mit Lighting, Shading, Comp und vieles mehr. Rayk Schroeder berichtet über Houdini-Assets, Austauschformate und wie man eine Pipeline zwischen den verschiedenen Studios gestemmt bekommt.

Cover-Option 2 – nex

Käfer, Pilze, Infektionen – das ganze Spektrum des Horros auf dem Waldboden zeigt ein Studententeam von der FH Oberösterreich / Campus Hagenberg und erklärt, wie der Abschlussfilm „nex“ mit Houdini, Maya und ZBrush entstanden ist.

Cover-Option 3 – Behind the Scenes

Daniel Lehmann hat sich zum animago 2016 dieses Still vorgenommen: Die hoch detaillierte Arbeit „Behind the Scenes“ zeigt, wie nahe man dem Uncanny Valley kommen kann. Daniel Lehmann hat Bildende Kunst, Kunstmalerei, Skulptur und Grafikdesign in Kasachstan studiert, heute arbeitet er bei Viewento in Bayreuth.





Security Code (lowercase letters):

Bitte gültigen Prüfcode eingeben / Please enter a valid captcha code.

Please enter the security code:Security Code (lowercase letters): Jetzt abstimmen!

*Aus organisatorischen Gründen behalten wir uns in Ausnahmefällen eine finale Änderung vor – wir kennen alle den Arbeits- und Studio-Alltag und Stories kommen bis zum Druckschluss.

Ihre Daten werden nur verlagsintern ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben. Verlagsangehörige können nicht an der Verlosung teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.