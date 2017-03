Nah ran an die Natur: „The Shark in the Park“

Seit "Loom" weiß man, dass Polynoid Makroaufnahmen in CG-Form besonders gut umsetzen kann. In dem neuen Kurzfilm "Shark in the Park" erforscht das Team natürliche Phänomene, indem sie ganz nah rangehen. Hier der Teaser.

„Shark in the Park“ ist ein Privatprojekt von Polynoid in Kopperation mit der Produktionsfirma Woodblock. Das Team arbeitet eigentlich schon seit Januar 2015 an dem Film, aber erst seit September 2016 hat die wirkliche Produktion begonnen. Der Release ist geplant für den 7. Juli 2017. Polynoid realisiert den Film mit Softimage sowie Arnold, und zum ersten Mal wurde Houdini in die Pipeline integriert.

Credits:

Director – Polynoid

Production Company & Animation Studio – Woodblock

Producer – Selina Schmitt

Artists – Fabian Pross, Tom Weber, Jan Bitzer, Ilija Brunck, Csaba Letay, Sarah Eim, Michael Heberlein, Mars Dolschon, Markus Eschrich, Ivan Vasiljevic, Marco Kowalik, Roman Hinkel, Paul Schicketanz, Thorsten Löffler, Moritz Gläsle, Roman Kälin, Pascal Flörks, Felix Deimann, Tim Jockel

Sounddesign – Dolphin Smiles

Music – Hot Sugar „There’s A Man Waiting At The Bottom Of The Stairs“