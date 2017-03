Das neue Autodesk VFX-Showreel ist da! Zu sehen sind Arbeiten aus Game of Thrones, Kubo and the two strings, Deadpool und viele mehr.

Da das letzte Autodesk VFX-Showreel auch wieder etwas länger her ist, gibt’s ein Jahr später eine Auffrischung. Mit dabei sind unter anderem Arbeiten aus Deadpool, Now you see me und Game of Thrones.

