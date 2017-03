Perfekte Zuckerwelt

Sulkybunny wurde 2006 von Karni and Saul gegründet. Das Musikvideo sollte innerhalb von 8 Wochen fertiggestellt werden, was eine straffe Zeitvorgabe war. Genutzt hat das Artist-Duo für die Umsetzung ein MacBook Pro, Maya, ZBrush, After Effects und den Arnold-Renderer. Um die Abgabe einhalten zu können, renderten Karni und Saul noch remote auf der Renderfarm von RebusFarm. Ein paar Breakdowns gibt es im auf dem Blog von RebusFarm zu sehen.

Mehr zum Studio Sulkybunny gibt es auf: www.sulkybunny.com