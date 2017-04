Assassin’s Creed VFX von Cinesite

Das VFX-Studio aus London präsentiert seine Arbeiten an der Assassin's Creed Verfilmung. In der kommenden DP gibt es mehr von dem Studio zu lesen!

In diesem Breakdown Reel sehen Sie die Arbeiten des Studios an der Assassin’s Creed Verfilmung von Justin Kurzel. Dank des Settings mit vielen Set-Extensions und Kampfszenen. Viel Spaß beim Anschauen!

Mehr von Cinesite

Zum Abschluss gibt es hier noch das 2017 Reel des Studios. Zu sehen sind dabei Arbeiten aus „The Revenant„, „Independence Day“ und „Fantastic Beasts and Where to Find Them“. Für die kommende DP Ausgabe 03 : 2017 haben wir mit MPC und Cinesite über ihre Arbeiten am Harry Potter Ableger gesprochen. Erscheinungstermin ist dafür der 21. April! Wer es nicht erwarten kann, hier schon mal Breakdown-Material von Image Engine!

