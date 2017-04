Tutorial: Retopologie mit Köpfchen

Wenn Tools & Scripte keine Lösung bieten: In diesem Tutorial lernen Sie anhand eines 3D Kopfes die Retopologie richtig zu beherrschen.

Retopologie-Verfahren für 3D Modelle ist in vielen Produktionen ein wichtiger Schritt für eine funktionierende Pipeline. Wenn Scripts und Software Tools nicht ausreichen, kann in dem Fall ein bisschen Theorie helfen. In dieser Tutorialreihe lernen Sie Retopo Konzepte zu verstehen und umzusetzen. Dabei benötigen Sie kein spezifisches Programm, solange Ihre jeweilige 3D Software über einfache Retopo-Werkzeuge verfügt.

Teil 2 der Retopologie Reihe